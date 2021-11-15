疫情重創各行各業，除政府推出五倍券刺激經濟，屏東縣里港鄉民代表會15日也提案建請鄉公所發放每人1000元紓困金，獲得公所同意，將於明年農曆年節前夕施行，只要10月31日前入籍者皆有資格領取。

提案的里港鄉代會副主席洪博誼表示，因新冠肺炎疫情自5月中三級警戒開始，百業蕭條、嚴重影響民眾生計，尤其里港鄉民多是從事農漁業，其中更是泰國蝦養殖重鎮，疫情導致蝦價崩跌，是數十年來不見的慘況。

考量政府雖然提出各項紓困方案，但仍有許多民眾無法申請到補助，今年8月曾經提案，希望透過每人3000元紓困金發放，可以稍解燃眉之急，但鄉公所當時以若真要發放需要貸款，恐排擠其他社會福利，因此婉拒。

此次里港鄉代會定期會，洪博誼再度提案，並將金額降至每人1000元現金，經討論後全案拍板，公所也隨即公告領取辦法，凡2021年戶籍遷入里港鄉者；或新生兒出生於12月31日前出生、並入籍里港鄉，且父母其中一方為里港人，皆可請領振興金補助，預計2022年1月14 、15、16日於各社區活動中心發放。

消息一出讓不少里港鄉民驚嘆，「終於不是國家認證邊緣人」，但也羨煞其他鄉鎮民眾，頻頻向所在公所喊話「看看別人、想想自己」。

至於稍早已決定發500元振興消費券的屏東市，15日也公布兌領辦法，強調配套以「好領、好用、好兌現」為目標，市公所於2022年1月10日起，將在全市各區廣設兌現據點12站；1萬元以下皆可直接兌換現金，1萬元以上採匯款兌領，其中6個兌現站將設置市場內，方便攤商直接兌現。