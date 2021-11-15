花蓮縣消防局獲2億多萬元經費挹注，在四八高地民意營區現址，興建特種搜救訓練基地暨防災教育園區，今動土開工，預計明年12月完工啟用。（羅亦晽攝）

花蓮位在環太平洋地震帶上，海岸線狹長，易有地震及颱風等複合式災害發生，花蓮縣消防局獲逾2億元經費挹注，在四八高地民意營區現址，興建特種搜救訓練基地暨防災教育園區，強化縣內救災能量，教育民眾與災害共存，今動土開工，預計明年12月完工啟用。

花蓮地緣遼闊，消防局3大隊及特搜大隊分布其中，撐起縣內救災救難任務，由於過去多遠赴消防署南投竹山訓練中心進行相關訓練，耗時又費力，經爭取花東基金2億多萬元，與國際獅子會捐贈1800萬元經費，在七星潭附近四八高地面積廣達6.5公頃的民意營區，興建特種搜救訓練基地暨防災教育園區，並結合營區既有建物，活化利用作為搜救犬隻及人員宿舍等。

特種搜救訓練基地共3層樓，內建救災搶救、交通事故處理、高低救助塔、燃燒室等訓練設施，由於花蓮地震頻繁，加上0206大地震及漫波假期飯店倒塌事件，特別模擬半傾倒及全傾倒式建物設施，強化各式災害的救災量能。

消防局指出，特種搜救訓練基地1次約可容納50人一同訓練，1年至少可供500、600人次訓練，縣內目前消防人員約300多人，將來可供義警消、民間團體、外縣市消防及救難團體參訪訓練使用，透過平時訓練，充實自主救災效能，建構堅強搜救量能。防災教育園區則開放民眾與學校團體參觀，讓大家認識災害、預防災害，與災害共存。

縣長徐榛蔚表示，0206大地震已過了2年又11個月，消防局在這段期間動土6次，除第一大隊暨花蓮分隊廳舍已落成使用，特搜大隊暨吉安分隊、高級救護隊暨光復分隊及瑞穗分隊等廳舍也將在12月陸續竣工，然而豐濱分隊廳舍也在上月底動土開工，將伴隨今動土的特蒐訓練基地於明年底啟用，相信花蓮整個防護網會更加完善。