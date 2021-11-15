中山大學海洋酸化對草蝦口感影響研究，邀請民眾盲測品蝦，確實能分出差異。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

國立中山大學海洋科學院研究發現，全球碳排增加、導致海洋酸化，影響草蝦外觀、口感、味道，消費者直接盲測就能清楚辨別，該研究成果已獲國際知名期刊「科學報導（Scientific Reports）」刊登。

草蝦是過去台灣創匯的明星之一，大草蝦更是喜宴及春節的必備海鮮，但中山大學海洋科學系教授、海科院長洪慶章表示，海洋酸化除了對珊瑚及貝殼類生物產生威脅之外，也會導致蝦子的口味較不甜美。

研究團隊將在戶外生長一段時間後的健康大草蝦移至可控的環境中，將大草蝦飼養在正常的海水（pH=8.0）及暴露於高濃度二氧化碳的海水中（模擬海洋酸化在pH=7.5），監測草蝦的存活率、胺基酸組成及蝦殼厚度組成變化，四週後邀請擅長品蝦的民眾盲測，經酸化海水飼育地的草蝦，美味略遜一籌。

研究團隊呼籲，海洋酸化會影響到未來海鮮的美味程度，數量也會日益減少。人類應該減少碳排，讓海洋酸化減緩。