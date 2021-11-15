國家運輸安全調查委員會111年度歲出預算案編列在一般行政上增加了3561萬，主要是編列人員維持費及行政工作維持費。立委15日質疑運安會約聘人員，平均薪資逾10萬，為何薪資如此高？運安會主委楊宏智說，主要是機師、船長等專業人員的薪資較高。

運安會111年度歲出預算編列為2.53億元，相比110年度增加了0.65億元，增幅35％，其中一般行政佔了近7成，編列1.72億元。立委趙正宇表示，運安會共71人，約聘僱人事費用相當高，平均薪資逾10萬，多數公務約聘人員薪資並沒有那麼高，換算起來是簡任官以上、署長級以上的薪資。

楊宏智解釋，運安會需要資深且有實務經驗的專業人員，若要跟外界薪資接軌，能用15萬月薪就聘到這些資深的機師、船長十分不容易。他舉例，以航空業來說，有從華航、長榮來的資深機師，原先的薪資就高達40萬至60萬元；若以水路來看，船長原先的薪資大約也有40萬元以上。

但並非所有約聘人員都領到高薪，楊宏智表示，台鐵、高鐵等司機就沒有那麼高，運安會也有3、4萬月薪的約聘人員，主要是因為船長及機長拉抬平均薪資。