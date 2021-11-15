小金（化名)）從小罹患遺傳性的痙攣疾病，發作時手、腳時常會顫抖，必須倚靠枴杖或輪椅方能行走。因求學時期曾有被同儕霸凌經驗，對自己的信心不佳，也常有悲觀想法，導致小金21歲從高職資料處理科畢業以後，並不常出門與外界聯繫，更別說外出就業。27歲那年爸爸過世，家裡少了一根頂樑柱，面對有形無形的生活經濟風暴壓力，小金依舊只想逃避。

後來在母親鼓勵下，小金接觸了三重職業重建服務中心，透過職業評量工具，職管員紹慈深度了解小金的生理功能，也找出年輕人普遍具備網路追星追劇的能力與興趣，找到初步的適性就業方向。後來紹慈發現小金的就業動機不強，進一步連結心理諮商資源，讓小金開始面對、處理被霸凌的創傷經驗，才逐步提升就業自信心，最後再透過職前準備課程，讓他瞭解自己在職場適合的位置。現在小金是「伊甸數位資料處理庇護工場」的AI標註人員，他很享受現在的工作，照顧自己還能減輕媽媽負擔。

新北市勞工局委託育成基金會營運的三重職重中心，15日特別舉辦「成立10週年服務座談會」，中心總計提供了5889人次的身障者，細緻又貼心的職業重建與就業服務。今天的座談研討會吸引了超過百位身障職業重建領域工作者共襄盛舉，包括勞動部勞動力發展署副署長鍾錦季、身特組長施淑惠、桃竹苗分署職重資源中心主任呂淑貞、市議員王威元、教育部學特司代表等，也都親自出席送上祝福。座談會除了簡介10年來的服務成果，還首播了小金的故事「專心做好一件事 他會超乎您的想像」紀錄影像，並邀請穩定就業個案「回娘家」，為職重中心服務成果做見證。

勞工局長陳瑞嘉致詞時表示，身障者很珍惜工作，只要雇主願意給機會，他們絕對會加倍奉還，尤其透過職業重建中心的就業輔導，可以協助他們更容易適應職場環境、穩定就業。育成基金會董事長陳節如除了感謝勞工局對基金會的信任與肯定，長期委辦職重中心，為身障者職業重建與媒合就業，陳節如也許諾「下一個10年願景」，希望能讓身障者進入中心、建立職業評估後，能銜接「大型職訓中心」，讓身障職業重建、職務再設計能夠「一條鞭」完整化。

接下來的座談會，除了安排第一線同仁經驗分享，也鎖定疫情時代下的身障職重服務模式該如何調整精進，邀請社會福利總盟副理事長馬海霞、職重協會秘書長曾中斌、台師大特教系教授林幸台、高師大復諮所教授陳靜江等專家與會，給予最專業指導。

勞工局歡迎設籍新北市15歲以上領有身心障礙證明，有就業服務需求與意願之身心障礙者，可透過新北市職業重建中心（板橋區、新店區、三重區），就近接受諮詢與服務，有服務需求可電洽2960-3456分機6571。