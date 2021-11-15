徐生明國際少棒錦標賽今年邁入第9屆，27日起在美濃開打，32支勁旅展開為期4天角逐，龜山國小將尋求5連霸，另外來自金門的金寧國小、台南億載國小、台中上楓國小及新北金龍國小都是首度參賽。

第9屆賽事以「淬煉精進，風雲再起」為主題，徐生明遺孀「師母」謝榮瑤表示，主題取自徐生明自傳，期待所有球員不僅在球場上淬煉自己的球季，場外也持續不斷的努力學習。

除了場上精采賽事外，每年徐生明盃的場外活動也深受小球員喜愛，包含拔蘿蔔、棒球教室等，雖然今年因為疫情，畫油紙傘活動改用其他方式替代，但棒球教室時間將增加，讓小球員「問好問滿」。

這次棒球教室眾星雲集，海盜隊旅美小叫陳柏毓將與爸爸陳炳男合體，化身棒球教室教練，另外還有「森林王子」張泰山、響尾蛇隊野手陳聖平及味全龍、富邦悍將的球星。

首度擔任棒球教室講師的陳柏毓表示，小時候沒機會參加徐生明盃的比賽，這次用另一個身分參與，讓他感到十分榮幸，「我相信能與小朋友打成一片。國小就是要享受棒球，我也會竭盡所能教他們。」

過去每次的棒球活動只要有球星出席，都會被小球員團團包圍，問題更是五花八門，讓球星險些招架不住，這次陳柏毓也有心理準備面對小朋友「辛辣」的提問，他說：「其實以前我們想問球員的都不是球場上的問題，像是會問他們『有沒有女朋友？』之類的，我現在才知道以前球員的困難。」

若真的被問到有沒有女朋友？陳柏毓笑著說，可能會用「把握機會，但不要強求」回答，他繼續被記者追問「那你把握機會了嗎？」他害羞的說：「我等機會。」

除了球星蒞臨外，本屆徐生明盃還有另一大亮點，就是成功戰勝急性白血病的知名球評「喇叭」潘忠韋也將強勢回歸，將與主播徐展元合體轉播轉軍戰，作為他「強勢回歸」第一戰。