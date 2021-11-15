1名網友日前到南投1處風化場所買春，對方女子是泰國人，本人與照片相差很大，他當時硬著頭皮發生關係，沒想到對方事後還退還他錢，但隔幾天後他的身上冒出紅斑，雖然當時有使用保險套，但他驚恐之餘仍決定求醫，所幸皮膚科、泌尿科經檢查後確認無事，他將整起事件分享在網路上引起討論。

該名網友在臉書「爆料公社」發文說「以後不敢約泰國個工妹啦」，他上個月月底到南投某風化場所買春，花3千元買「全套」服務，他說對方女子是泰國人，照片與本人相差很大，他當時硬著頭皮發生關係，事後對方還退他錢，他連問對方3次「Are you sure？」對方點頭後，他拿了錢就快步離開。

男子到南投風化場所買春，對方女子是泰國人，本人與照片相差很大，他當時硬著頭皮發生關係，沒想到對方事後還退還他錢，但隔幾天後他的身上冒出紅斑。（翻攝臉書「爆料公社」）

該網友事後回想「可能我陽痿又沒有洗澡」，不過沒想到事隔幾日，他的手臂開始出現紅疹，手腳後來不斷冒出紅斑，讓他驚恐地說「該寫遺書？QQ」，趕緊求醫後，皮膚科醫師先是認為應非性病，驗了梅毒為陰性，約隔了10天後自費2800元再次驗HIV，所幸結果也為陰性。

該網友還分享一段與醫師的談話，該醫師在診間說他的血液數值正常，還要他去捐血，就能順便檢驗是否為HIV，他當下聽到相當傻眼，認為醫師竟然鼓勵病患捐血驗性病；他事發時一度相當焦慮，自嘲說「每晚睡不下去，恐愛症上身」，所幸事後一切沒事。