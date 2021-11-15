雲林離島工業區新興區占地283公頃，其中226公頃已開發為太陽能光電廠，扣除零散地剩下52公頃尚未開發，經濟部長王美花15日到場現勘，認為此處北側麥寮工業區正在進行減碳、能源轉型，所以在雲林思考整個綠能的發展，是非常重要的議題，將會跨部會整合協助綠能發展。

雲林離島工業區新興區斥資百億元，填海造陸興建283公頃土地，完成後閒置近20年，去年4月由碩力光電公司投資太陽能發電，總面積226公頃，裝置容量約270MW，預計今年底可供電100MW，明年底全面供電，打造全台規模最大的單一太陽能案場。

目前新興區還有52公頃未開發，即將進行標租售，雲林縣政府希望引進製造相關產業，碩力光電公司也有意承租擴大太陽能光電場域，地方則建議可作為綠能相關環境教育場域或儲能基地，為了規畫此未開發區，王美花特地前來現勘。

王美花表示，目前現場堆置早期購買的卵塊石，是有利用價值的，要想辦法妥善處理。地方的意見是希望把雲林變成1個大的綠能專區，雲林有離岸風力與太陽光電，未來還會有更多的儲能設施，也能夠開發成教育環境場域，若能善加規畫，的確可以打造成不錯的區塊。

王美花說，新興區北邊連接麥寮港與麥寮工業區，工業區目前進行石化產業再升級與減碳，工業區內的台塑企業也提出能源轉型步驟，都是非常好的構想，在雲林思考整個綠能的發展，有必要進行跨部會整合。

被問及新興區開發綠能對台灣用電的幫助，王美花指出，目前計畫開發270MW，今年會先完成100MW，明年全部完成，同時也會做好再生能源的電網、儲能系統等配套措施，對於國內用電的需求會有一定的幫助。