在眾人見證祝福下，屏縣府配合海生館野放傷癒海龜。(屏縣府提供)

屏東縣政府致力海洋環境教育及保育工作，為增進民眾瞭解人類與環境相互依存關係，15日與國立海洋生物博物館、林務局屏東林管處，在後壁湖沙灘進行海龜野放，由環境教育推手台灣潛水志工及200位學童參與，透過海生館獸醫解說海龜保育正確知識後，營造環境友善的野放空間，2隻治癒海龜在眾人祝福下，喜孜孜重返最熟悉的大海。

這次野放的2隻綠蠵龜，分別是2021年1月及5月由雲林縣安檢所通報流刺網誤捕，經由後送至海生館收容治療，海龜分別重4.4公及10.2公斤，皆為青年綠蠵龜，經收治細心照顧，健康狀況良好，活力十足。

台灣潛水及所屬的恩瀛公司長期監測海洋生物，除傳授民眾潛水技能外，每年捐出潛水旅遊營業額1％，將營收回饋給海洋，希望潛水與海洋都能美麗而永續。而來自瑪家鄉的長榮百合小學，非但重視原民文化傳承，為啟發學生對海洋生物的覺知與敏感度，首度安排學生參與海龜野放盛事。

屏東縣政府呼籲，台灣擁有豐富海洋資源及秀麗海景，鼓勵民眾進行無痕海邊及水上活動，別忘了帶走自己製造的垃圾，為海洋減塑共盡一分心力，共同守護美麗海洋、向海致敬，為環境永續而努力。