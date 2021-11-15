18歲以模特兒身分出道的女星陳庭妮，擁有高挑修長身材與俏麗臉蛋，之後轉換到戲劇圈發展，演技讓人驚艷，32歲的她，今年以電影《青春弒戀》入圍金馬獎最佳女配角獎，為演藝成績再添一筆佳績，她在此片中飾演星夢坎坷的謎片網紅，角色心境竟跟現實人生經歷有所連結，陳庭妮驚吐曾遇潛規則，大爆內幕。

據《三立新聞網》報導，陳庭妮在《青春弒戀》中貢獻從影最大突破，需要拍攝謎片中的動作場景，還有女女激情戲，她接受專訪表示，尺度最大的那場戲，其實是拍到一半被詢問是否能加戲，她心裡雖有顧慮害怕但仍秒答應，因為認為這幕戲有存在的必要，因此義無反顧投入，展現專業戲劇魂。

陳庭妮在片中飾演小咖女演員Monica，暗地裡另一個身分，是謎片網紅Missy，她為戲跟朋友斷開聯繫3、4個月揣摩角色心境，片中Monica被邀約拍謎片，陳庭妮被問及出道這些年來是否也遇過被邀約「潛規則」，她也坦言有過，且不只一次。

陳庭妮坦言出道以來潛規則邀約「多少少會有」，其中某次讓她印象非常深刻，因為對方完全不掩飾意圖，直接跟她說：「欸我房間是XXX號，我房間不會關喔」，陳庭妮一聽就直接拒絕了，回答：「沒關係，你可以跟我同事聯絡」，她的想法是他人可提出邀約，同時誰都有權拒絕，「你知道你不會接受，你心中有一把尺」，也藉機會跟眾人喊話，任何人都必須懂得保護自己。