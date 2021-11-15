台中水湳經貿園區前兩天發生一起死亡車禍，一位中國醫藥大學的女研究生不幸遭砂石車撞擊身亡。市議員林祈烽、王立任、施志昌、鄭功進、謝志忠、張耀中、張玉嬿、黃守達等，今天共同抨擊市府道安會報沒有發揮功能，交通局和警察局面對一再發生的車禍案件也拿不出具體改善對策，根本就毫無作為。

交通局長葉昭甫表示，發生A1事件車禍交通局都很看重也會探究原因，今早道安團隊有到中國醫藥大學去，針對水湳校區周邊交通做檢討和討論，看哪些道路要禁行大貨車或有指示、標線要再加強的部份，都會依會議共識儘快完成。

林祈烽說，水湳經貿園區面積廣闊，會展中心、綠美圖及一些建商的大型建案都在陸續施工中，基本上整個園區就是一個大工地，砂石車等大型工程車輛平時就進進出出，後來中央公園完工啟用，園區內的交通流量慢慢變大，意外事故更是頻傳。

林祈烽表示，他去年就關注園區內的交通安全問題，也向警察局調閱過資料，單是108年1月到109年的3月底止，園區周邊道路就發生近1500件的大小車禍案件，平均每日大概發生3.5件。去年，中國醫藥大學水湳校區啟用，學生從英才校區改到水湳來上課，剛開學不久，大小車禍頻傳，有女學生騎機車在順平路口與轎車碰撞，還有男學生在河南路上與違規迴轉的轎車相撞，傷勢都很嚴重。

該校學生會因而發出聲明，請同學在水湳園區內騎車時，要要放慢車速、保持安全距離，同時要求校方要會同市府交通局，針對校園周遭道路號誌、指標、動線等設計做改善，並對重大事故路段進行號誌增設。

林祈烽質疑，市府交通局和警察局到底有沒有聽到學生的呼喊與要求？園區內的車禍事故不斷原因到底出在哪裡？是原始的道路設計規劃有問題，還是號誌的管控不當？或是駕駛人的習性有差錯？市府改善的工作又做了多少件？

林祈烽批評交通局是毫無作為，改善作法不是「今日公祭、明日忘記」，市府有針對A1車禍進行調查和研究，但在去年他提出園區內中科路及經貿八路口有一近90度的道路轉彎處，有可能讓駕駛人直衝對向車道導致相撞，自從他會勘要求改善後拖了一年多，雖然已進場施作，但他卻完全不知情。

葉昭甫強調，台中市只要發生A1事故，交通局都很重看，都會確認其原因，提改善作法，現行駛進水湳經貿園區的車輛都只是經過車流；今早道安團隊有到中國醫藥大學去，針對水湳校區周邊區塊交通做檢討和討論，看哪些道路要禁行大貨車或有指示、標線要再加強，會依會議共識盡快完成。