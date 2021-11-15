工業電腦廠振樺電(8114)今（15）日受邀召開法說，受惠較大量的POS急單及工業電腦網通大單開始出貨，2021年第四季至明年營收展望均佳，今年營收成長10～15％目標可望順利達陣，明年營收成長目標達15％、毛利率目標維持34～36％區間。

振樺電三大事業部依垂直應用市場分為線上線下解決方案、物聯網基礎建設2大類，目前仍以零售服務占31％最高、軟體定義網路（SDN）雲端及網通27％居次，邊緣自動化和設計製造15％、醫療保健及長照14％、數位金融／物流／安控約11％，博弈娛樂2％。

振樺電前三季合併營收64.3億元、年增9.91％，為同期第三高。毛利率35.76％、營益率10.86％，雙創近4年同期高點。雖然匯損增加致使業外虧損增加13％，歸屬母公司稅後淨利2.85億元、仍年增達2.52倍，每股盈餘（EPS）3.81元、優於去年同期1.08元。

其中，前三季工業電腦營收36.39億元、年增約0.5％，占比自62％降至57％。POS營收19.89億元、年增19％，占比自28％回升至31％。KIOSK營收8.02億元、年增達42％，占比自10％回升至12％。毛利率以POS達4成最高，KIOSK及工業電腦均約35％。

振樺電指出，前三季合併營收成長動能受匯率影響較大，若排除匯率影響為年增16％，實已恢復2019年疫情前水準。其中，POS及KIOSK去年基期較低，工業電腦今年則受缺料缺貨影響較大。稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）達17.2％、亦創同期新高。

以前三季地區別觀察，占56％的美國營收年增5％，主要受惠KIOSK漸返成長軌道，美國瑞傳訂單能見度雖強，但因客製化需求改料不易，受缺櫃缺料影響較大。占28％的亞洲營收年增21％，占14％的歐洲年增9％，目前在手訂單暢旺，第四季及明年展望佳。

振樺電2021年10月自結合併營收8.4億元，月增2.43％、年增達18.68％，站上今年高點、改寫同期次高。累計前10月合併營收72.7億元、年增達10.85％，續創同期第三高。公司表示，第四季缺料缺櫃狀況可望略有改善，在大單出貨帶動下，第四季至明年首季展望均佳。

展望後市，振樺電指出，目前POS訂單能見度已達明年第二季，集團生產排程相當吃緊。KIOSK受惠疫後美國自動倉儲需求顯現，已達到全美前5大的2大客戶訂單，且包括毛利率超過6成的遠端監控（RMS）及維運服務（FMS），營收為單純銷售硬體的1.67倍。

此外，振樺電今年比特幣ATM已出貨逾1千台，為較大成長動能，目前看來明年訂單需求仍在增加，成長趨勢可望持續。工業電腦已開始接獲美國交通基建需求，嵌入式半導體測試平台需求持續暢旺，預期未來2～3年持續擔當成長主動能。歐洲亦接獲電動車充電站訂單。

此外，振樺電透過釋股旗下瑞傳3成股權、與華碩策略結盟，公司表示，華碩今年在追料上協助不少，目前預期缺料狀況要到明年第二季才會明顯紓緩。未來華碩部分中國大陸生產的板卡產能可能移回台灣生產，希望明年起策略結盟綜效可望逐步顯現。

整體而言，振樺電目標明年營收成長達15％，其中POS加計KIOSK的商業物聯網（Commercial IoT）成長逾15％、瑞傳的物聯網基礎建設（IoT Infrastructure）成長10～15％，毛利率則持穩34～36％區間、EBITDA希望維持逾15％水準。