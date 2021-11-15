挪威國家統計局周一公布數據，由於海上油氣田的收入飆升，挪威十月貿易順差升至創紀錄高位。

挪威十月貿易順差為845億挪威克朗(約97.3億美元)，較九月增加60.7%。

挪威的單日日產量約為400萬桶石油相當的量，幾乎是石油和天然氣各占一半，挪威成為此波能源價格飆漲的大贏家。

據統計，挪威上個月出口金額中有67%為石油所貢獻。

挪威最大的公司、國有控股的石油和天然氣生產商挪威國家石油(Equinor)上個月公布了近9年來最強勁的季度業績，7月至9月期間的營業利益為98億美元。