苗栗特色館奉茶亭旁彩繪牆面以公館特色農特產品紅棗及芋頭為主題。（謝明俊攝）

苗栗特色館已完成全面彩繪。（謝明俊攝）

苗栗特色館已完成全面彩繪。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為活化苗栗特色館，特別與縣農會、公館鄉農合作重新打造特色館，與陶瓷博物館相結合，成為具有觀光、農特產銷售、推廣陶藝等綜合機能的場館，繼日前完成廊道彩繪藝術工程後，由客委會補助的客家文化展示館─「隘寮下奉茶亭」也已完成，將待完成整體改建，正式對外公開。

公館鄉特色館具有豐富客家傳統工藝技術及能量，為打造具有公館鄉在地特色工藝商品的展示平台，苗栗縣政府文觀局向客家委員會申請「公館客家文化展示館計畫」─「隘寮下奉茶亭」，獲得400萬元的計畫補助。計畫內容為透過整修既有展示空間「隘寮下奉茶亭」，並增加影音展示設備、入口廊道意象、展式設備更新及景觀工程，日前全部完工後，將交予公館鄉農會營運規劃，打造公館鄉客家文化的交流平台。

公館鄉農會總幹事古雪雲表示，奉茶亭完工後，除了特色館通往陶藝博物館門廊已做整體改造彩繪，奉茶亭旁牆壁也請人畫上最具公館色特色意象的紅棗、石虎及芋頭等彩繪，搭配亭旁老樟樹，更能凸顯幽閒意象。未來待咖啡館、主題館等場館一一完成改造，特色館將以全新的面貌迎接各地遊客。

苗栗縣長徐耀昌表示，在縣農會及公館鄉農會合作承接改造特色館，並後續進駐規劃營運推廣，讓苗栗公館鄉更增添在地特色展示及推廣的觀光價值，歡迎全國喜愛地方文化的民眾來到公館鄉「隘寮下奉茶亭」，來一場富有客家風情的文化旅行。

文化觀光局長林彥甫表示，苗栗特色館原為陸軍維修廠，2005年以客家意象改建為旅客服務映象園區，2013年更名為「苗栗特色館」。一直作為公館客家文化推廣的前線，面對文化的變遷與疫情衝擊下的挑戰，必須不斷求新求變。因此，本次計畫透過展示館的空間改善翻新及地方農會系統的進駐營運，共同推動地方客家文化，並將客家文化展示給各地遊客，提升苗栗旅遊品質及經濟效益，帶動地方產業觀光。