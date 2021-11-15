苗栗縣政府為活化苗栗特色館，特別與縣農會、公館鄉農合作重新打造特色館，與陶瓷博物館相結合，成為具有觀光、農特產銷售、推廣陶藝等綜合機能的場館，繼日前完成廊道彩繪藝術工程後，由客委會補助的客家文化展示館─「隘寮下奉茶亭」也已完成，將待完成整體改建，正式對外公開。
公館鄉特色館具有豐富客家傳統工藝技術及能量，為打造具有公館鄉在地特色工藝商品的展示平台，苗栗縣政府文觀局向客家委員會申請「公館客家文化展示館計畫」─「隘寮下奉茶亭」，獲得400萬元的計畫補助。計畫內容為透過整修既有展示空間「隘寮下奉茶亭」，並增加影音展示設備、入口廊道意象、展式設備更新及景觀工程，日前全部完工後，將交予公館鄉農會營運規劃，打造公館鄉客家文化的交流平台。
公館鄉農會總幹事古雪雲表示，奉茶亭完工後，除了特色館通往陶藝博物館門廊已做整體改造彩繪，奉茶亭旁牆壁也請人畫上最具公館色特色意象的紅棗、石虎及芋頭等彩繪，搭配亭旁老樟樹，更能凸顯幽閒意象。未來待咖啡館、主題館等場館一一完成改造，特色館將以全新的面貌迎接各地遊客。
苗栗縣長徐耀昌表示，在縣農會及公館鄉農會合作承接改造特色館，並後續進駐規劃營運推廣，讓苗栗公館鄉更增添在地特色展示及推廣的觀光價值，歡迎全國喜愛地方文化的民眾來到公館鄉「隘寮下奉茶亭」，來一場富有客家風情的文化旅行。
文化觀光局長林彥甫表示，苗栗特色館原為陸軍維修廠，2005年以客家意象改建為旅客服務映象園區，2013年更名為「苗栗特色館」。一直作為公館客家文化推廣的前線，面對文化的變遷與疫情衝擊下的挑戰，必須不斷求新求變。因此，本次計畫透過展示館的空間改善翻新及地方農會系統的進駐營運，共同推動地方客家文化，並將客家文化展示給各地遊客，提升苗栗旅遊品質及經濟效益，帶動地方產業觀光。
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