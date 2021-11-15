嘉義市某國小教室安裝監親器，目前已拆除。（蔡文旭議員提供）

嘉義市議員戴寧與多位議員15日輪番質詢嘉義市某國小教室安裝監親器事件。（廖素慧攝）

嘉義市多位議員15日輪番質詢嘉義市某國小教室安裝監親器，演變成代理老師輕生及校長請辭事件，痛批市府教育處調查報告草率，要求建立SOP機制，重新調查，市府教育處長林立生表示，若有新事證會重新調查。

市長黃敏惠表示，對此事件十分傷痛，事發後她一直想去慰問家屬，傾聽家屬的聲音，也請同仁向家屬表達她的想法，但是經過多次請求聯繫，最後選擇尊重家屬的意願，默默為逝者祈福。

黃敏惠表示，對於沒有能夠獲得家屬同意親自前往致哀，覺得非常遺憾，非常抱歉，也指示教育處盡力協助家屬，多關心、關懷。

凌子楚、李奕德、蔡永泉、戴寧、蔡文旭、黃露慧、黃大祐等議員針對此事件質詢，炮火四射，要求市府重新調查，給老師的家屬及校長一個真相，建立相關事件處理的SOP及由獨立的第三單位進行客觀的調查。

戴寧指出，代理教師9月1日開學上課，4日向校長反映教室安裝監視器，6日老師因安裝監視器與其教育理念不合而請辭，7日老師參加學校臨時晨會說明離職原因，並陳情教育處及投訴媒體，13日老師過世，14日校長請辭。

戴寧指出，調查報告沒有針對老師不認同安裝監視器、侵犯學生權益等訴求做釐清，也沒有該校處理過程等重要訊息，事發後教育處對學校現況、學生受教處境也少關心，老師家屬及校長都不能接受調查結果，流言滿天飛，各校師生及家長也都人心浮動。

蔡文旭指出，教育處提出的調查報告屢次修改後才提出第4版本，且僅有4頁，內容避重就輕，沒有針對教師陳情的「教室內裝設監視器的爭議、學生隱私權及權力不對等」問題，提出調查說明，此外，事發後黃市長及市府官員都沒有前往家屬家中慰問。

林立生表示，將督導學校加強輔導新進教師認識校內各項規範及權益，並建立具支持性的教學環境，也會請學校暢通行政溝通管道，希望避免造成二次傷害，呼籲各界能讓學生在校園安心學習。

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