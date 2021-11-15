美股漲勢帶動下，台股開高收高，外資續偏匯入並買超台股，加上出口商拋匯，激勵新台幣升勢延續，上演股匯雙漲，終場收在27.782元兌1美元的近一周新高，升值5.4分，為連續二個交易日漲勢，台北外匯經紀公司成交量7.22億美元。

外匯交易員表示，美股12日雖收紅但周線翻黑，主要亞股漲跌互見，台股攻勢未減，最後上漲116點至17634點，連動新台幣走升，且外資匯入並買超台股新台幣54億元，加上出口商匯需求仍在，推高新台幣升破27.8元，但進口商也順勢進場買匯，使得升幅略見收斂。

外匯交易員認為，台股11月重返「萬七」（17000點）之上，累計大漲逾600點，外資累計買超新台幣577億元，嚴格來說態度還是偏保守，主要因美國通膨增溫，升息預期再提早，提防隨時出現漲高反轉的風險，預料短線不至於有太大的變動，即新台幣升貶均將有限，應是延續區間整理格局居多。