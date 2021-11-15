中國人民銀行15日宣布開展人民幣（下同）10000億元的中期借貸便利（MLF）操作，含對11月16日和30日兩次MLF到期的續做。人行單日兆元的投放量，也創下人行設立MLF工具以來的單日最大操作規模。

市場分析，人行連續第三個月對到期MLF開展等量平價續做，結合此前的逆回購靈活放量，人行近期在公開市場的全力維穩，一方面表明維持流動性合理充裕的決心未變，但同時也宣示年內降準的可能性繼續下降。

人行15日宣布進行1兆元的1年期MLF操作，利率維持在2.95％不變。16日有8000億元MLF到期，11月30日還有2000億元MLF到期，人行本次操作可說對沖到期量，等量續作。

路透報導，市場人士分析，此次兆元MLF對沖到期，再度明確了人行流動性微調穩總量、結構性政策穩增長和防風險的態度，面對複雜的宏觀形勢，人行穩貨幣仍不鬆口，「見招拆招」仍是未來一段時間的政策主線。

報導稱，銀行界人士表示，如果透過降準釋出資金，不僅消耗政策空間，精準性不理想，而且覆水難收。實體經濟面臨複雜困難，水放多了，就可能流到金融資產。