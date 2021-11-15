為迎接農曆虎年，宜蘭市公所舉辦「2022（虎）年平安順興門帖創意設計」徵選活動，徵選從即日起到明年元月3日止，金牌獎可獲得3萬元獎金，市公所廣邀各方設計好手參加。

宜蘭市公所舉辦平安順興門帖創意設計已第7年，「平安順興」源自1812年噶瑪蘭廳首任通判翟淦，在現今宜蘭市舊城區挑濬護城河，構築圓形土城及4座城門與吊橋，4座城門依八卦方位加上密語，取名震平門、兌安門、離順門、坎興門，以祝禱斯土斯民永遠「平安順興」。

市長江聰淵說，平安順興流傳200多年，成了宜蘭獨特的問候語，立法院的門聯也是用平安順興，市公所門帖徵選持續推動，就是希望在過年前，可以透過活動讓人感到過年的喜氣，並融入文化的氛圍。

市公所表示，門帖徵選主題以「平安順興」4字為主要元素，得結合其他自行設計的元素為整體綜合搭配，設計寬、高（或直徑）各20公分的正方形、菱形紙張，作品底色須為正紅色。

市公所提醒，作品正面須有「宜市宜居」、「宜蘭市公所敬賀」、「2022年歲次壬寅」等字樣，以及「宜市宜居」的方章印文，平安順興密語源也須納入正面或背面中，每人只限參賽1件作品，作品一律不退件，詳細簡章與辦法可參考宜蘭市公所官網（https：／／www.ilancity.gov.tw／）。