台南台鋼獵鷹主場在嘉南藥理大學紹宗體育館。（陳筱琳攝）

台南市首支職業籃球隊T1聯盟台南台鋼獵鷹，今天（15日）正式公開亮相位在台南市仁德區嘉南藥理大學紹宗體育館的主場，以及雙方宣布職籃球隊與學校的結盟，透過這個好日子宣告賽季主場門票販售，座位分區以台南深植人心的飲食文化為發想，按照飲料糖分來區分。

台鋼獵鷹總經理錢韋成表示，很榮幸也很開心和嘉南藥理大學合作，場館外空間大，提供球隊規劃相關場邊活動很大的發揮空間，儘管球隊在聯盟算是起步比較晚的隊伍，但會努力跟上，並持續深耕在地，有機會也期待和台南其他地區的場館、學校有更多合作。

說明票價販售資訊時，錢韋成指出，為了球迷觀賽舒適度，初步規劃滿場容納2100席次，座位區規劃很感謝球隊行銷的創意，以「含糖量」區分，「設於1樓、共95席的場邊VIP席是『全糖區』，票價2000元，同樣在1樓『少糖區』和『半糖區』共約500席，接近球員席的『少糖區』票價800元，『半糖區』600元，設在2樓看台的則是『微糖區』則是一張票400元。」

獵鷹隊門票將於11月18日中午12點起在全家機台及全網售票開賣，錢韋成並說，交通上已經著手準備接駁方案，會和台灣高鐵、台南市政府持續溝通，也會遊覽車公司洽談合作，歡迎球迷來府城一遊。

身為台南子弟兵，台鋼獵鷹隊長「大元」龍弘元也會邀請親友們進場為球隊加油，至於外縣市球迷，他推薦大家可以在選擇觀看的賽事的前一天就到台南，先有充裕的時間享受一下當地美食，再感受獵鷹隊帶來的籃球魅力。