勞工局15日舉行「成立10週年服務座談會」，勞工局長陳瑞嘉（中）到場關心表示，10年期間已幫助6千人身障就業。（戴上容攝）

小金（化名）從小罹患遺傳性的痙攣疾病，求學時期曾被霸凌，導致小金21歲畢業後反抗就業，27歲那年爸爸過世，小金一家生活經濟加重，幸好透過三重職業重建服務中心找回就業信心，勞工局15日舉行「成立10週年服務座談會」，勞工局長陳瑞嘉到場關心表示，10年期間已幫助6千人身障就業。

勞工局15日於三重職重中心舉辦「成立10週年服務座談會」。座談會簡介10年來服務成果，還撥放了小金的故事「專心做好一件事 他會超乎您的想像」紀錄影像，影片中講述，小金從小罹患遺傳性的痙攣疾病，發作時手、腳時常會顫抖，必須倚靠枴杖或輪椅方能行走。

小金因求學時期曾有被同儕霸凌經驗，導致小金21歲從高職資料處理科畢業以後，不敢出門對外聯繫。小金27歲時遇上爸爸過世，家裡少了經濟支柱，迫使小金必須面對社會。在母親鼓勵下，小金接觸了三重職業重建服務中心，職管員紹慈找到小金的能力與興趣後，初步建議適性就業的方向。

紹慈又進一步媒合心理諮商資源，讓小金面對被霸凌的創傷經驗，逐步提升就業自信心，現在小金是「伊甸數位資料處理庇護工場」的AI標註人員，他很享受現在的工作，照顧自己還能減輕媽媽負擔。

勞工局長陳瑞嘉表示，身障者很珍惜工作，只要雇主願意給機會，他們絕對會加倍奉還，職業重建中心10年期間已幫助6千人身障就業。

育成基金會董事長陳節如則表示，感謝勞工局對基金會的信任與肯定，她希望能讓身障者進入中心、建立職業評估後，能銜接「大型職訓中心」，讓身障職業重建、職務再設計能夠「一條鞭」完整化。