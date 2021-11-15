北交所15日正式開市，首批上市企業共有81家。其中，10檔為新股，71檔為新三板精選層平移股票。由於新股上市首日不設漲跌幅限制，10檔新股自開盤後表現強勁、全部大漲，盤中更因漲停觸發兩次臨時停牌。其中，N同心盤中一度漲504％，終場收漲493.67％居冠。N大地、N志晟、N晶賽也漲逾200％。

根據北交所規定，新股上市首日不設漲跌幅限制，次日後設立30％漲跌幅，至於新三板精選層平移的股票，則維持原本30％漲跌幅限制。但新股上市首日同樣將實施臨時停牌機制，即當盤中成交價格較開盤價首次上漲或下跌達到或超過30％、60％時，盤中臨時停牌10分鐘。

北交所開盤伊始，10檔新股表現強勁，紛紛暴漲，很快就上漲30％觸發臨時停牌，暫停交易10分鐘。之後多檔新股繼續飆漲，上漲破60％再觸及第二次臨時停牌。

對照新股的狂飆漲勢，從新三板精選層平移的「老股」卻面臨另一番風景，股價不漲反跌。終場收盤前，少部分老股由跌轉升，但除了德瑞鋰電終場收漲18.23％，為老股中表現最優，其他多數老股下跌，且不少個股跌幅都高達6％～15％之間，表現慘澹。