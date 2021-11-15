日本22歲知名女星橋本環奈擁有精緻臉蛋與甜美笑容，過去曾以福岡在地偶像女團「Rev. from DVL」的身分出道，2013年在當地進行現場表演時，被粉絲拍到一張宛如天使下凡的照片而暴紅，她也因此獲得「千年一遇美少女」的封號，演藝之路就此大開。而從福岡到東京打拼多年的她，近日也被媒體爆出砸下重金購入一棟高級公寓，驚人的廣告代言費也因此被公開。

根據日本媒體《女性自身》的報導，橋本環奈還是高中生時就從福岡搬到東京打拼，前3年她都跟著經紀人同住一個屋簷下，而對於生活環境相當要求的她，即使開始賺錢一個人搬出去住，仍不斷更換租屋地點，只為尋找理想中的家，經過一番努力後，橋本環奈終於在2020年10月找到理想的居住地點，並砸下3億日幣（約台幣7300萬元）買下位於東京的高級大廈，讓不少人大吃一驚。

事實上，橋本環奈對於居家環境相當執著，先前上節目宣傳時便曾分享自己有強迫症，除了玄關處只能放一雙鞋外，電視、空調等遙控器也必須收在櫃子裡，面紙也不能亂丟。曾與她合作過的女星淺川梨奈也表示，去她家拜訪時相當驚訝，因為他家就像樣品屋一樣十分整齊，完全不像有人居住過的生活感，讓現場來賓相當驚奇。

另外，知情人士也爆料，橋本環奈是演藝圈中著名的愛酒人士，經常與演藝圈酒友小栗旬、室剛等人一同相聚品酒，但自疫情爆發後，她便得經常待在家中獨自喝酒，為了提升喝酒的環境才會讓她決定買豪宅好好享受。

而橋本環奈這次一出手就能買下高級公寓，不免讓人好奇她的收入。據了解，橋本環奈自出道以來人氣不斷攀升，除了演出電視劇及電影外，還跨足綜藝界擔任主持人，近期更挑大樑與上白石萌音雙主演舞台劇《神隱少女》；光去年就吸引超過22家廣告商找上她，一年的廣告代言費就將近5億日幣（約新台幣1.2億），吸金功力不容小覷。