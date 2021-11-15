南投縣有95％土地是山坡地，興建住宅要繳納山坡地開發回饋金，引發民怨，縣議員在總質詢時連番砲轟，要求縣府停止徵收；縣長林明溱表示，他也是受害人，蓋房子繳了60多萬元，非常不合理，更痛批徵收山坡地回饋金的行政命令違憲。

南投縣議會議長何勝豐，縣議員蕭志全、簡賜勝、洪明科、曾振炎等人，15日針對徵收山坡地開發回饋金問題聯合質詢，更質疑在南崗工業區蓋工廠是為了營利賺錢，卻不必繳納山坡地開發回饋金；老百姓蓋房子自己住，只為安身立命，卻要繳納高額山坡地開發回饋金，每戶動輒數十萬元，沒有繳納還被強制執行，簡直把人民當提款機。

林明溱表示，南投縣轄內約95％位於海拔100公尺，也就是所謂的山坡地，他上任時，即曾針對行政院農委會以一紙行政命令，要求山坡地開發徵收回饋金造成民怨，表達反對意見，並指示縣府農業處免徵。

但是僅維持2年，在農委會強制推動下，農業處只能配合辦理，而且，山坡地開發回饋金徵收方式，未因應各縣市地理條件，做出合宜方案，而是一視同仁徵收，導致民怨四起，至今已上繳數億元回饋金，支應造林獎勵金經費；林明溱強調，造林獎勵金經費本來就應該由中央編列預算支應，不能變相向人民徵收。

林明溱表示，縣議會去年在定期大會中，就曾決議不收回饋金；為維護縣民權益，如果議員提案免徵山坡地開發回饋金，並經大會決議通過，縣府將會遵照議會決議辦理。