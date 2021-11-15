許多人羨慕科技新貴的行業，認為薪資優渥，說不定還能提早退休，由於二、三十歲年輕工程師輩出，有網友好奇，那些四、五十歲的工程師都跑去哪了？結果意外釣出內行人揭露科技業不為人知的幕後真相，令眾人驚訝。

一名網友在《PTT》表示，最近發現身邊的工程師幾乎都是二、三十歲居多，好奇那些四、五十幾歲的工程師去哪了？因為經理級的名額有限，不可能全升上去，質疑難道是去了更養老的部門或公司嗎？

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「外商很多」、「國營、開咖啡店、開民宿，厲害一點的當顧問」、「早就賺飽退休去爽了啦」、「當你房東吸你的血」、「會不會去炒房了」、「賣房子給妳們這群買不起的」、「反觀醫師70歲還得出門看診」；也有人認為「有年紀卻升不上去的人，通常也走不出去」。

一名過來人指出，他現年53歲，勉強卡著主管職，但還是得做工程師的事，天天擔心朝不保夕，其實過得很痛苦，股票分紅雖然有拿到，但可能熬到公司倒掉變壁紙，也有人拿到股價120拗兩年剩20的，直言「股票分紅爽退休也要看機運，不是每個人都那麽爽」。

還有一名四十多歲的過來人坦承，雖有一車、一房，存款幾百萬，但無法退休。他分析一般年薪一百多萬的工程師，一輩子也不過賺三、四千萬，買間房扣掉一千，日常花費30年再扣一千，小孩晚點生的話，哪來的本錢提早退休？真正股票分紅賺飽飽的，真的是少數。由於答案顛覆一般人的既定印象，讓不少人驚訝。