嘉晶(3016)今舉行法說會，公司前3季稅後盈餘為2.66億元，EPS為0.95元。公司對第四季樂觀，嘉晶產品車用比重逐年增加，目前占比大於3成。嘉晶今天股價再站回百元大關，以105.5元收盤。嘉晶今天法說也宣布明年公司資本支出在1800萬至2200萬美元之間，主要是化合物半導體磊晶相關的擴產。

嘉晶董事長徐建華表示，嘉晶今年終端客戶需求強勁，全年營收年增可望有20%~25%的年增，嘉晶是專業的磊晶代工廠，可滿足客戶特殊規格，客制化少量多樣訂單，嘉晶GaN（氮化鎵）的磊晶技術很高，有很多的專利布局，困難度較高。

嘉晶預計未來2~3年完成再投資4000萬~5000萬美元，在Sic（碳化矽）產能擴增7~8倍，而GaN產能約增加2~2.5倍。

對於法人關切目前嘉晶的營運挑戰有那些，徐建華表示，材料取得有一點挑戰，但嘉晶對供應商掌握度佳，且採多元化分散策略，不是問題；成本因供需關係，價格略為上揚，6吋Substrate能供應的廠商不多。但這些挑戰都不及人力短缺，台灣少子化再加上工程科學的人力不足，未來幾能不只是嘉晶有人力不足的問題也會是產業的問題。

嘉晶在GaN的開發，200伏以下已在量產，650伏已和日本及台灣廠商送樣，RF也在送樣中。嘉晶在化合物半導體磊晶已經達損益兩平，擴產會以6吋為主。

氮化鎵作為跨時代的第三代半導體材料，相較於傳統的矽基元件，在功率密度、穩定性、工作頻率、導熱性、能源轉換都有非常大的提升。

碳化矽的優勢則在於寬能隙、擊穿電場強度大、電子飽和移動速度快、熱傳導率快等，故在嚴苛環境下也能穩定操作，因此氮化鎵及碳化矽兩種寬能隙材料被視為潛在發展性高的市場。