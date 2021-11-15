周一公布的一項備受關注的民調顯示，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的個人支持度已經跌至18個月來新低。

澳洲民調公司Newspoll為《澳洲人報》（The Australian）進行的調查顯示，澳洲民眾對莫里森表現的滿意度降至44%，創下該國毀滅性森林大火在2020年3月重創其政治聲望以來的新低點。

對莫里森的政治前景而言，這項最新的民調無疑是一大挫折。他原本寄望澳洲鬆綁了防疫限制以及經濟出現好轉跡象，將有助於他在2022年5月競選連任。

雖然澳洲人之前對莫里森的執政表現並不滿意，但莫里森的支持度仍然遙遙領先其競爭對手，即工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）。

但Newspoll這份最新民調顯示，莫里森作為總理第一人選的領先優勢已經降至新低，進一步削弱其選情的前景。此外，該民調顯示莫里森領導的自由黨-國家黨聯合政府仍然以47比53的差距落後在野的工黨，與上一次在本月早些時候進行的民調一致。

如果這項民調結果在明年的大選中重演，那麼由莫里森領軍的保守派政府必將敗給中間偏左的工黨，澳洲政局也將變天。