印度躉售物價指數(WPI)，也可視為一種生產者的物價成本，在10月時來到5個月新高。這主要是燃料以及製造價格上漲，因此當地企業也正面臨著通貨膨脹的壓力

近幾個月以來，躉售與零售間的物價指數差距增大，是因為許多零售商自行吸收愈來愈高的生產成本所致。

15日根據印度官方數據，當地10月WPI年增率，從9月的10.66%再增至12.54%，且連續7個月都是兩位數字成長。日前，印度10月的消費者物價指數(CPI)年增率，也是從9月的4.35%再升至4.48%。

學者專家認為，印度政府最近調降燃料稅，家庭與企業生計壓力可稍微舒緩。不過，隨著當地內需回升，印度企業也想把不斷上漲的製造成本轉嫁出去。

印度10月燃料與電費年增37.18%，而9月份時也增24.81%。同時，製造成本增加12.04%，9月曾上漲11.41%。食品價格方面，10月年增3.06%，較9月僅漲1.14%要多很多。

印度央行將在12月6日至8日舉行常會，市場普遍預計利率不變還是維持在4%。