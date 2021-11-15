欣陸(3703)旗下大陸建設公司今日與國賓大飯店及厚生公司就高雄市前金區後金段土地共同開發案進行簽約儀式。本開發案現址為高雄國賓大飯店，後續開發預定將以原有國賓飯店建物申請危老重建計畫。

此案由大陸建設、國賓大飯店及厚生公司等三方採共同持有共同銷售模式，大陸建設負責規劃、興建及銷售作業；三方合作模式，由大陸建設購入20%土地及厚生購入30%土地，國賓大飯店與厚生公司就持有土地並與大陸建設合建，就合建部分大陸建設預定分回比例約63%。考量整體規劃尚在概念階段，加上本案將申請危老重建計畫，及原有建物拆除時間，因此本案預定於2024年推案。

本案位處亞洲新灣區內，目前該區域已有多項開發計畫持續推動，包含高雄展覽館、海洋文化及流行音樂中心、高雄港埠旅運中心、高雄市立圖書總館及共構會展文創會館、環狀輕軌等重大建設；近期市府也積極推動科技智慧廊帶計畫，並在此打造「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」作為台灣5G AIoT產業的示範基地。在諸多利多條件下，大陸建設看好高雄未來市場發展，也將繼續努力推出好的作品獻給高雄。