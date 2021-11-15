第9屆徐生明國際少棒錦標賽將在本月27日起在美濃開打，為期4天的比賽共有32支勁旅角逐冠軍，本屆賽事還有另一亮點，就是戰勝急性白血病的名球評潘忠韋將強勢回歸，擔任冠軍戰球評。

2019年底，潘忠韋在轉播完第7屆徐生明盃冠軍戰後沒幾天，被診斷出罹患急性白血病，經歷化療及2次骨髓移植，終於戰勝病魔出院，雖然被主治醫師告知，出院後1年不要接活動，但他認為活動意義重大，第一時間就果斷答應。

潘忠韋透露，在答應接下徐生明盃活動後才告知妻子與主治醫師，「主治醫師也知道我的個性，所以他也會幫助我調整鴉片、嗎啡等止痛藥物，我也會看我的反應和醫生溝通，從6月起到現在，11月活動是OK的，出席活動沒有問題。」

潘忠韋表示，主治醫生會建議出院1年不要接活動，主要是因為過去有移植失敗的經驗，且他的體重較重，打的化療劑量是一般的2倍，「因為我120公斤，又是異體移植，相關資料比較少，所以希望保守一點。」

現在為了增加體力，潘忠韋每天都要維持活動量，給自己目標1天1萬步，「雖然沒辦法像過去是運動員一樣，但心肺、血液等指數都有比較穩定。」

若身體狀況能持續穩定下去，潘忠韋期許明年就能真正重回轉播台，但他說：「會希望能穩定一點，可能1天至多1場，不希望接工作後又太疲勞，要把身體照顧好。」

這次徐生明盃，潘忠韋將和主播徐展元一同轉播冠軍戰，冠軍戰將在30日下午1點30分展開，球迷可透過客家電視台、客家電視台FB、客家電視台youtube、四季線上影視、台灣好直播電視、Gt行動電視、Litv線上影視等頻道或App同步收看。