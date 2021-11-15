高端疫苗未獲國際認可，指揮中心宣布，已經接種1劑或2劑高端疫苗的民眾，若有緊急出國需求，可以再混打AZ、BNT或莫德納疫苗，「白挨針」爭議持續延燒；面對爭議，高端回應了，「民眾需接種基本兩劑以外的加強劑疫苗，以對抗頑強的病毒，已漸漸成為全球共識」。

高端指出，像美國、加拿大及以色列等，皆已開放民眾施打第3劑疫苗；高端指出，疫情指揮中心開放「混打」的政策，讓已接種高端疫苗民眾在短期內需出國者，可混打其他疫苗；暫無急迫出國需求者，可持續追蹤高端疫苗國際認證進度。

目前新冠肺炎疫苗在多數先進國家的施打率已達60％以上，但病毒仍持續肆虐。如上週歐洲即新增近200萬新案例，為疫情爆發以來當地最劇烈的單週增幅；高端指出，在疫情紛擾下，民眾需要接種基本兩劑以外的加強劑疫苗，已漸成了全球共識。

高端表示，目前正參與世界衛生組織（WHO）團結疫苗第3期試驗，已在哥倫比亞、馬利及菲律賓收案超過4000位受試者；於巴拉圭進行的免疫橋接三期試驗也已完成全數收案。

高端以聲明稿的方式，感謝支持國產疫苗及接種的民眾，高端現正為疫苗國際認證努力中，並將持續更新國外的3期臨床試驗及國際認證進度。