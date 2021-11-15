李荷妮為準備《One the Woman雙面人生》中大量台詞花了不少功夫。（SARAM ENTERTAINMENT提供）

因《雞不可失》爆紅的38歲歲韓國女星李荷妮，與李相侖搭檔合演新劇《One the Woman雙面人生》，本月初已17.8％的收視完美收官，2人日前抽空接受台灣媒體越洋訪問，雖然首次合作但默契十足，李相侖笑曝「變熟之後發現我們都話很多，連導演都常說我們總是不停地在說話」，一開始拍攝沒因為笑場而NG，反而是在親近之後，常因一些莫名其妙的部分爆笑，所以常常出現沒辦法順利拍攝的狀況。

這次1人分飾2角，分別演出霸氣外漏的不良檢察官「趙妍珠」及逆來順受的豪門媳婦「姜美娜」，再次於作品中施展拳腳，李荷妮表示如果不熱身或在疲憊時拍攝動作戲，很容易受傷，所以得十分小心，當天如果有動作戲，她也會在早上去運動，「努力讓自己能充滿活力地拍動作戲」，加上她練了很久的跆拳道，所以踢腿時比較有力氣，自己也對於在跟三岔路幫打架那個飛踢的場面印象非常深刻。

不僅如此，劇中還有大量的台詞，李荷妮說「要是我NG的話，現場氣氛會變得比較低落」，所以在台詞上花了不少功夫準備，加上很多部分都是自言自語，「為了不出錯，我彷彿在唸RAP一樣，創造屬於自己的快慢節奏」。劇中甚至還有說越南語的橋段，她表示「為表現出越南語充滿活力的語調想了很多，想說越南朋友也可能會看這部劇，不希望他們邊看邊覺得『喔！有點奇怪』，而是能覺得『講得很有越南語的感覺』，對此很認真的準備了」。而不喜歡被劇本提示限制的李荷妮，劇中生動活潑的表情也都是她的即興演出。

接著被問及提到與哪個角色相似度比較高時，她說「2個角色都存在我的身體裡，但身邊的人都說我跟趙妍珠很相像」，認為自己跟妍珠那種非常直白、坦率的樣子非常相似，並表示戲外的她不會想過「雙面人生」，覺得要去適應新生活好像更疲憊，也沒有思考過突然變成有錢人會想做什麼，因為對她來說「錢乃身外之物」。

李相侖這次飾演與李荷妮聯手復仇的富家公子「韓勝旭」，戲外有「國民女婿」稱號且大都演出善良男子的他坦言「雖然目前為止都沒有機會改變我在劇中的善良形象，但我希望很快就能打破這個印象」，也希望之後可以多參演那種與大家一起搞笑的喜劇角色。而劇中韓勝旭有吃糖包緩解緊張的習慣，戲外的他則是喜歡用痛快地流汗來紓壓，「去公園或跑步機上跑步，或是打籃球之類的運動。一邊吃美食，一邊喝酒，好像對轉換心情有幫助」。

此外，李相侖與好友李己雨等人2019年曾來台旅遊，他表示自己對台灣印象很深刻，直呼「台灣是個很有趣而且充滿活力的地方，食物都很好吃」，回憶道「我的台灣朋友帶我去吃的花生湯，還有可以吃到北平烤鴨的餐廳，這2個地方我一定會再去」，更希望疫情結束後可以再次造訪台灣。《One The Woman雙面人生》全16集可上愛奇藝國際版觀看。