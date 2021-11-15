中華職棒二軍總冠軍賽將於16日起在斗六棒球場火熱開戰，由例行賽排名第1的中信兄弟二軍迎戰排名第2的樂天桃猿二軍，將進行五戰三勝賽制，15日先公布二軍個人獎項得主，樂天桃猿馮健庭包辦二軍安打、打擊王，富邦悍將楊彬則拿下勝投、自責分率王。

馮健庭本季出賽46場、擊出55支安打，並在補足打席數後，以0.288打擊率，超越原排名第一的隊友林政華（0.283），個人包辦安打王、打擊王雙料獎項。

統一獅隊羅暐捷擊出5支全壘打，雖與隊友鄧志偉並列首位，因打數較少而拿下全壘打王。中信兄弟王政順本季50場出賽，擊出43支安打，以28分打點奪下打點王寶座。二軍盜壘王則是由味全龍隊王順和以14次盜壘成功所拿下。

楊彬本季在二軍出賽15場，自責分率2.13排名首位，戰績6勝3敗，勝投雖與樂天桃猿洪聖欽、富邦悍將范玉禹並列第一，最終因自責分率較低而出線，拿下自責分率、勝投雙冠王。

范玉禹本季在二軍出賽85局，送出61次奪三振領先群雄，獲得奪三振王的頭銜。中繼王、救援王雙雙由樂天桃猿所拿下，王志煊25場後援出賽，拿下10次中繼成功；葉家淇本季出賽26場，奪下6個救援成功。