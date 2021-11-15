國際中橡(2104)今天召開法說會，公司指出，原本回穩的碳黑事業，第3季下旬起成本上漲、大陸及印度缺煤限電、大陸能耗雙控等因素，對碳黑產業帶來變數及挑戰。由於疫情因素，印度Gujarant新廠新產品預計明年第2季前開出，量產延至明年底。

中橡第3季營收56.68億元，毛利率22.5％，為今年目前最高一季，營業利益8.17億元，稅後歸屬母公司業主淨利6.46億元，為2019年第2季以來最高，每股盈餘為0.67元。累計前3季營收169.14億元，稅後歸屬母公司業主淨利13.7億元，每股盈餘1.41元。前3季營收比重來看，碳黑事業群貢獻度達74％、生技事業群占約8％、電池事業群則占13％。

公司表示，國際中橡在生技事業投入龐貝氏症孤兒藥開發，2000年時任中橡董事長辜成允將龐貝氏症孤兒藥權利讓給全球第三大的生技藥廠Genzyme，希望藉由其專業與資源接力支持新藥下一階段的研發。Genzyme在專利到期前2年對於權利金支付爭議，國際中橡董事會審酌美國仲裁協會（AAA）仲裁需耗費鉅額時間、費用與各方資源，及仲裁結果不確定性，決議就AAA仲裁所涉及的歐洲地區及美國地區專利權權利金爭議，與Genzyme達成和解並簽署和解協議，Genzyme同意支付國際中橡及子公司Synpac等美金1.8億元，就和解金額收入，國際中橡將依據財務會計穩健保守原則及國際財務報導準則認列。

碳黑事業方面，自2020年底至今，全球經濟體逐步復甦，以國際中橡營運主要市場來看，大陸與北美市場上半年皆有復甦、印度市場從第二波疫情後到第3季也開始回穩。但第3季下旬起全球面臨能源危機、成本上漲、大陸及印度缺煤限電、大陸能耗雙控等因素，市場不穩定性增高；而全球車市受晶片短缺，生產銷售下滑，多家市場研究機構下修2021～2022全球汽車銷售成長幅度；全球油價及大陸限電造成煤焦油價格上漲，直接造成碳黑成本壓力，對碳黑產業營運帶來變數。國際中橡仍持續提升工廠生產效率，並聚焦於可為環境解決問題的相關碳黑產品，包括低滾阻高耐磨輪胎碳黑及生物可分解材料適用的碳黑。

為調適氣候變遷風險，國際中橡不斷進行製程優化、淘汰升級高能耗設備及回收蒸汽發電。林園廠透過調整反應器及製程參數，每月用油量降低778噸，折合降低2099噸的碳排放。馬鞍山廠2020年溫室氣體排放量較基準年(2016年)降低43％，遠遠超過原先設定2025年較基準年降低25％目標，因此再提高其溫室氣體排放減量目標至55％，並因導入環保設備，完成超潔淨排放。此外，印度新廠受疫情延宕8個月，預計2022年第2季前新產品開出，明年底量產，同時也會增加資本支出。