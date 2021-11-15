錠嵂保經宣示數位轉型年，並且以保險交易場景中專業的第三方角色切入，與AI智能技術公司、台壽保合作產出AI健康分APP，主要結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，為客戶訂製專屬評估，利用新的數據演算法，協助消費者評估健康及預測風險，並協助第一線同仁打造客戶的個人化體驗，優化保險購買流程。

錠嵂保經指出，健康分APP兩大特色為自主性與客觀性。錠嵂結合Lydia AI的技術，利用健康AI技術分析客戶的健康數據、評估風險因子，再與其他同年齡同性別的人群比較，評估出客戶的健康狀況，提供四項風險因子「癌症、慢性病、失智、住院」以加減歲運算的概念呈現健康狀況解讀自己的健康存摺。

健康分APP中提供健保的醫療費用統計數據，結合自身的健康狀況，可以讓客戶及保險經紀人，雙方都更有依據的評估保險商品，也可針對自己本身的身體狀況的差異性來選擇需要的保險商品，在商品類型、保障額度的選擇上也有客觀的數字協助判斷。錠嵂總經理趙惠仙強調，所謂的客觀性，有兩個層次；一個是數據上所呈現的客觀性，一個則是保險經紀人被法律賦予的客觀角色-為消費者爭取權益，合理的主張保險權益。這雙重的客觀性，正與數位時代所匯流的大潮趨勢『資訊公開透明可比較』不謀而合。

Lydia AI執行長李俊毅指出，這是第一次將智慧醫療分析的概念，完整移植到保險經紀人的工作中，希望與錠嵂的合作能夠讓AI技術從雲端走向地面，透過實際業務的運作來進一步的優化系統的經驗值，同時讓消費者的健康狀況轉化為保障的需求，也堅信大數據應用將持續為保險業賦能，並且了解客戶真實需求的業者擁有最大的競爭力。