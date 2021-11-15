陳芳語（右）出席黃明志發片記者會。（亞洲通文創提供）

黃明志今（15日）舉辦新專輯《鬼才做音樂》發片記者會，他與陳芳語合唱的〈玻璃心〉曝光後4周內點閱衝破3000萬，黃明志坦言沒想過這首歌會引發這麼大的回響，「真的是沒想到反應這麼大，歌曲下面的留言大多是中文，原來世界各地有這麼多人用中文，連阿根廷、秘魯、巴西、墨西哥等南非的地方也有，這些地方第一次有這麼多反應」。

黃明志在〈玻璃心〉MV裡造型全身粉紅色，他笑稱一身粉感覺很噁心，「本想說拍完MV這套衣服就可以丟了，沒想到這首歌出來後商演活動邀約很多， 要一直穿這套到處去賺錢」，〈玻璃心〉爆紅後，光是台灣商演邀約就激增逾15場。

他2015年以《亞洲通殺》專輯進軍台灣，堅持7年闖出知名度，記者會上特別感謝大家厚愛；對於被指創作疑涉及大陸政治議題，黃明志說：「每位聽眾對我的作品反應都不一樣，創作人不會一幕一幕去解釋自己的作品，讓大家自己去解答就好，創作本來就該自由，這是我們每一個創作人的希望，天賦人權，如果連創作都被限制，這對創作人來講很辛苦。」

但自由創作的理念導致他微博帳號被關、歌曲在大陸遭禁，他表示尊重每個國家法規、制度，「不能做就不能做，要罵要攻擊都好，所有的反應都成為我創作的一部份」。被問到現在還能去大陸？他笑回：「大陸肯定要去的，清明都要回去祭祖，而且馬來西亞跟大陸關係很好，應該不會有問題。」