仁愛鄉公所召開原民部落協會理事長會議，會商星空旅遊產業的發展，共有10多個原民部落代表出席；會議聚焦在觀星天文設施導入、星空導覽人才培育等議題，獲得部落代表認同，對於打造兼具生態及文化永續的星空山城有高度共識。

仁愛鄉公所祕書余三郎表示，從合歡山暗空公園成立，到地方創生計畫的擬定，加上國立暨南國際大學的專業輔導，相信將會發展出有別於過去的星空產業。

暨南大學主任祕書曾永平表示，以天文星象、原民文化及生態環境3大元素的星空山城發展模式，讓仁愛鄉各部落成為星空旅遊場域；他並以紐西蘭迪卡波暗空公園的毛利文化星空導覽為例，主張合歡山暗空公園，也應該發展屬於台灣原住民族的星空故事，例如泰雅族將金星視為獵人、排灣族有兄弟成為星星的傳說、布農族星星與螃蟹的戰爭故事等，建立兼具科學知識、人文及生態的星空旅遊，將是未來發展的契機。

全國大學天文社聯盟歐伯昇博士表示，星空產業發展除了設備，人才是最重要的關鍵，未來，大學天文社聯盟會提供師資，協助地方推動人才培育課程，以親近大眾的語言，將天文知識轉化為旅遊產業的內容，才能將觀星設施的效能發會到最大。

許多部落代表，當場表示願意參與計畫，並對於仁愛鄉星空山城的發展遠景有高度期待。曾永平表示，將由部落領袖盤點場域特性、經營團隊量能等條件，再由暨南大學協助，量身打造適合部落的觀星設備及培訓課程，攜手邁向台灣第1個「暗空原鄉」的目標。