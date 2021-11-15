蘿蔔與棍子齊下！指揮中心調整居家檢疫措施，春節期間居家檢疫增加7＋7方案，但有民眾反映更改防疫旅館訂房日期及天數時，反遭業者漲價；對此，觀光局表示已補助業者清消費用，若查到有業者不合理漲價，將不得申請政府補助。另一方面，配合7＋7方案的防疫旅館業者，每房每日補助金額從1000元提高為1500元。

觀光局表示，近日將修正「交通部觀光局獎助直轄市及縣（市）政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」，對於不合理漲價或因調整訂單而漲價的防疫旅館，查證屬實者，將不得申請政府補助。祭出限漲規範同時，為減輕業者因入境檢疫方案調整造成排房、行程確認等行政作業負擔，凡是配合7＋7方案的防疫旅館業者，於今年12月14日至明年2月14日期間，每房每日補助金額從1000元提高為1500元。

至於農曆春節前已預訂防疫旅館的民眾，觀光局表示，如因指揮中心檢疫措施變動而縮短住宿時間等訂房問題，可依「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」之規定辦理；若業者不合理漲價或或因調整訂單漲價問題衍生消費爭議，可通報各地方政府依消費者保護法處理。

觀光局上周四（11日）建置「防疫旅宿查詢平台」（網址： https：／／taiwan.taiwanstay.net.tw／covhotel／），以紅黃綠燈顯示12月25日至明年1月31日地方防疫旅宿空房情況，觀光局今日表示，昨起再優化調整，增加顯示前半個月空房情況，也就是從12月14日至明年1月31日訂房資訊，希望協助民眾順利返鄉過年。