新北市綠美化環境景觀處首度出動無人機，對平溪區十分寮1097株茄苳老樹噴灑藥劑，以增加老樹抵抗病蟲害力！

平溪十分寮的老樹茄苳，樹胸徑達113公分，樹齡都超過50歲，少部分的樹木樹齡逾百年，為新北市列管的珍貴樹木，因老樹對蟲病害的抵抗能力較差，加上位處深山，除了機具難以抵達外，但地形限制無法有效地均勻噴藥，為避免整體樹勢衰弱，景觀處利用無人機噴藥為老樹施作病蟲害防治作業。

景觀處聘請專業維養廠商及具備農委會農藥代噴技術與民航局無人機專業操作兩項證書的無人機專業飛手，經現地會勘後，由1名飛手擔任操作人員，1名擔任觀察員互相合作，克服地形限制與高度問題，以適當的藥滴大小、流量與噴灑角度進行病蟲害防治作業，透過無人機槳葉快速旋轉產生穩定的下沉氣流，輕拂老樹樹冠交疊的枝葉，將藥液均勻完整地噴灑至樹冠內部，同時限制藥物逸散的範圍，以守護新北珍貴樹木。

景觀處長林俊德表示，景觀處每年辦理珍貴樹木巡檢、棲地改善評估、修剪及病蟲害防治等維養護作業，針對老樹不同棲地環境及生長狀況擬定最佳照護方案，新北市府也會持續以行動讓樹長得更好，守護珍貴綠色資源。