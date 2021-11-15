新修正工廠管理輔導法自去年3月20日起實施，台中市政府經濟發展局為配合執行未登記工廠分級分類輔導政策，自去年起委託廠商邀集環保、消防、水保、土地、建築等多方領域專家學者組成「未登記工廠專案訪視輔導小組」，協助輔導105年5月19日前既有未登記工廠朝合法經營邁進，至今邁向第二個年頭，到廠訪視已突破百家次，並以從事非屬低污染事業者為主要輔導對象。

經發局表示，針對105年5月19日前既有非屬低污染未登記工廠著重輔導轉型為低污染事業，並於納管申辦期限屆止前(111年3月19日前)完成轉型，以符合申請未登記工廠納管條件。輔導轉型方式主要分為行業別屬經濟部公告的非屬低污染行業別者，需由原先非屬低污染行業轉型為低污染行業，如金屬表面處理業轉型為金屬製品製造業、及行業別屬低污染，但含有非屬低污染製程(脫脂、電鍍、酸洗或陽極處理等)者，則可將非屬低污染製程遷出至其他合法用地辦理或委託合法工廠代工方式辦理，以完成轉型。

中市未登記工廠專案訪視輔導小組到廠訪視

位於大里的保固油漆股份有限公司為中市未登記工廠專案訪視輔導小組輔導對象之一，主要從事油漆塗料生產。董事長蔡元旭表示，父親原先從事油漆批發，後因研發二液行塗料有成，於78年時設立公司，隔年於烏日區租了間小工廠開始生產油漆塗料，88年考量廠區位置緊鄰中投公路，交通位置良好，遷廠至目前地點，營運至今已超過30年。

蔡董事長提到，當時因對於法令不熟，從成本角度考量，選擇在現址設廠，透過參加市府舉辦說明會及專案訪視輔導小組專家學者親臨廠區說明，明白農地工廠確實需要配合政府輔導政策才能永續經營，因目前公司從事油漆塗料生產歸屬於非屬低污染事業，依現況無法申請特定工廠登記，故公司積極著手辦理產業轉型，規劃將油漆塗料作業遷廠至合法用地，目前已在興建廠房及必要污染防治設備建置，後續會依規申請合法工廠登記。

此外，現址農地工廠部分，則透過轉型為紙製品製造業，持續多元化經營，並於111年3月19日以前申請納管，配合改善、申請特定工廠，讓企業得以永續及多元的經營，持續為在地區域提供就業機會以及穩定社會經濟發展。

經發局表示，感謝轄內各中小企業主配合未登記工廠分級分類輔導政策，也呼籲既有非屬低污染未登記工廠已申請轉型者，務必於111年3月19日前完成轉型並申請納管，經發局也將持續對於不同未登記工廠案件輔導需求，邀集相關領域專家學者或機關提供必要協助，輔導業者朝合法永續經營方向邁進。