金大國際長致贈感謝狀給關心青年學子的畢業校友李鍾靈（右）。（金大提供）

金門鄉親熱情捐出的冬衣塞滿金大國際處辦公室。（金大提供）

挑到自己喜歡的衣服，同學們都好開心。（金大提供）

挑到自己喜歡的衣服，同學們都好開心。（金大提供）

其中不乏還掛著廠牌、洗衣標，尚未拆封的新衣。（金大提供）

其中不乏還掛著廠牌、洗衣標，尚未拆封的新衣。（金大提供）

金大讓學生每挑1件就相對捐出10元，活動結束時一起捐給金門的慈善團體，希望將鄉親的熱情與愛心傳遞給更多需要幫助的人。（金大提供）

國立金門大學在疫情嚴峻下，今年仍有59名境外新生報到，不少人來不及準備度冬衣服，校方特別發動冬衣募集活動，獲得當地鄉親的熱情響應，經營品牌服飾連鎖店的畢業校友李鍾靈，今天也特別送來全新「發熱衣」，讓來自東南亞的學弟、學妹感受寒冬送暖的滿滿關懷。

以邁向國際化，與世界接軌為目標的金大，每年都迎來來自新南向國家的學子，由於跨國移動不方便攜帶厚重衣物，讓他們對海島金門寒冷的冬天，普遍感到非常不適應。校方關懷青年學子的健康，已連3年舉辦冬衣募集活動。

今年從11月初發布訊息後，馬上獲得鄉親熱烈回響，天天有人將衣物親送到校，還有人專門從臺灣裝箱寄到學校，其中不乏還掛著廠牌、洗衣標，尚未拆封的新衣，五顏六色的冬衣塞爆金大國際處辦公室。

金大國際長顏郁芳特別向不具名捐贈的鄉親，轉達校方由衷的感謝，並讓學生每挑1件就相對捐出10元，活動結束時一起捐給金門的慈善團體，希望將鄉親的熱情與愛心傳遞給更多需要幫助的人。

顏郁芳也表示，由於收到的冬衣數量實在太多，活動告一段落之後，會將未能送出的冬衣轉捐給其它需要的機構或團體。

金大現有境外生170人，其中以印尼學生66人最多，其次是陸生51名，馬來西亞學生23名，港澳學生14名，越南學生10名，泰國、阿根廷、韓國學生各2名，菲律賓與巴布亞紐幾內亞學生各1名，未來以達到全校學生總數10％的比例為目標。