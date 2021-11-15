高雄國賓飯店要熄燈了！未來將進行危老重建，拆除改建為住宅大樓。而大陸建設、國賓大飯店及厚生公司等三方，今（15）日宣布三方合作！大陸建設買下2成土地、厚生公司則買下3成土地，再與國賓飯店一起合作開發。

大陸建設表示，未來三家公司將採共同持有共同銷售模式，其中大陸建設負責規劃、興建及銷售作業。

至於三方合作模式，由大陸建設購入20％土地，厚生購入30％土地，國賓大飯店再與厚生公司就持有土地並與大陸建設合建；就合建部分，大陸建設預定分回比例約63％。

今天大陸建設公司與國賓大飯店及厚生公司，就高雄市前金區後金段土地共同開發案進行簽約儀式。

大陸建設表示，本開發案現址為高雄國賓大飯店，後續開發預定將以原有國賓飯店建物申請危老重建計畫。

大陸建設首度進軍高雄首發案，為飯店宅「和陸寓邸」，已在亞灣區創下完銷的佳績。

大陸建設表示，大陸建設專業團隊的國際觀、堅強的規劃設計能力，以及在北中南區都有高品質的作品，成為國賓大飯店最佳合作夥伴的選擇，並加入與大陸建設長期合作的厚生公司，最終促成此三方合作的佳話。