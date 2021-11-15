港人來台趨勢未停歇，來台定居人數從2016年突破1千人後，已經連續五年的人數超過1千人，今年前三季近1300人，定居許可人數有機會再創新高，去年港人置產面積是日本的十倍之多，顯示港人來台定居、購屋置產日漸普及。

移民資訊組資訊顯示，自2016年至2018年，香港人來台定居許可人數約在千人左右，2019~2020年成長至約1500人，今年前三季已達1298人，逐年穩定增加。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，香港人來台定居以投資移民較為常見，香港人來台定居甚至購屋，已經逐漸成為一種社會現象，外國人以香港人近年購屋最為積極，去年就買了1.84萬坪，位居所有外國人之冠，同時也是日本人在台購屋面積的10倍之多。

香港人來台購屋主要著眼於兩地文化相近，語言還能夠溝通，同時台灣的醫療資源完善，而房價與物價也比香港便宜許多，因此有些投資移民公司也介紹香港人來台灣生活，網路上可以看到許多Youtuber介紹台灣生活與房屋物業的影片。

香港人來台購屋與其生活作息與香港經驗有關，喜歡在靠近機場的區域購屋，包括桃園、林口等區段，而香港人居住喜歡靠近海邊，也會選擇淡海新市鎮這類的區段，一般購屋人通常也不會買的空間太大，光是購置一般標準產品，相對於香港的居住環境，就已經有明顯改善。

曾敬德示，香港人來台購屋雖然成為一種社會現象，但數量還未大到會影響市場供需，因此對於整體市場並未出現明顯影響，但少數特定有香港人購屋的區段，的確對於房市還是會有部分帶動效果。