人民幣兌美元在岸價15日收報6.3803元，較上個交易日（11月12日）收盤價6.3903元上漲99個基點，漲幅0.16％。在岸收盤價重回6.38元之上，也創下6月1日以來的五個半月新高。成交量仍持續萎縮，僅248.75億美元。

另，截至16點43分，人民幣兌美元在岸價報6.3764元，上漲36個基點，漲幅0.06％。

人民幣兌美元中間價15日報6.3896，較上日中間價6.4065元上揚169個基點，漲幅0.26％，創近三周新高。