人民幣在岸價收盤重回6.38 創五個半月新高 17:002021/11/15 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價15日收報6.3803元，較上個交易日（11月12日）收盤價6.3903元上漲99個基點，漲幅0.16％。在岸收盤價重回6.38元之上，也創下6月1日以來的五個半月新高。成交量仍持續萎縮，僅248.75億美元。 另，截至16點43分，人民幣兌美元在岸價報6.3764元，上漲36個基點，漲幅0.06％。 人民幣兌美元中間價15日報6.3896，較上日中間價6.4065元上揚169個基點，漲幅0.26％，創近三周新高。 人民幣中間價升169個基點 創近三周新高 國際油價續揚 中油本周汽柴油漲0.1元 #上揚 #基點 #漲幅 #五個 #人民幣兌美元在岸價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 母子同樂題材股 雙打進攻 04:102021/11/15 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－美指期 盤堅行情看待 04:102021/11/15 證券．權證 中國市場Q3獲利衰 亞泥：Q4恢復成長 13:182021/11/15 財經 《韓股》差1點 KOSPI登3千在眼前 15:402021/11/15 財經 中鋼12月內銷盤價開平低盤 平均降幅1.65％ 15:462021/11/15 財經 《造紙股》成本飆升 華紙紙價年底前再看漲1成 08:012021/11/15 財經 陸企海外競購鋰礦 瘋狂程度神似過往「房企土拍」 13:532021/11/15 兩岸 萬海轉租為買 高價買船搶市 04:102021/11/15 產業．科技 權證星光大道－信驊四大優勢 外資力捧 04:102021/11/15 證券．權證 《期貨》三大期指聯袂開高 11月台指期突破17600 09:092021/11/15 財經 第一金投信：AI投資潛力可期 04:102021/11/15 專題周報 財經熱門新聞 疫苗是「重打」還「混打」？ 高端回應了 - 財經 史詩級崩盤殺來！傳奇投資人怒轟他：對通膨裝瞎 - 財經 下一波半導體設備大爆發 挖出12檔「隱藏版好股」 - 財經 高雄國賓飯店熄燈！大陸建設、厚生重建住宅大樓 - 財經 - 工商 94家前三季每股賺逾1股本 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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