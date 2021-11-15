民進黨角逐台中市長熱門人選立委何欣純，15日前往台中港考察中油天然氣設備，針對台中宋姓大學生遭毆事件，她受訪時表示，280幾萬的市民都在問台中治安到底怎麼了，一個負責任的市長，應該要為市民及城市安全負起責任，宣示「台中治安有我在，一定會改善」，但盧秀燕只是閃躲切割。

何欣純指出，280幾萬的市民都在問台中治安到底怎了，包括宋姓大學生受傷昏迷時，宋媽媽第一句話也是這樣問，目前為止，台中市政府警察局沒有積極作為，一個負責任的市長，應該要為市民及城市的安全負起責任，負責任的市長應該要宣示且告訴市民「台中市的治安有我在一定會改善，台中市的治安要雷厲風行整治治安」，一定要有堅定的立場。

但到目前為止，盧市長閃躲切割，好像沒有她的事，她只是身為媽媽市長去慰問、探望。沒錯！我們是應該關懷宋姓大學生他的身體狀況，台中市民是希望看到台中市長、政府有具體作為，當初台中市警察局長的作為非常消極，第一時間是警政署長親自要求追查，中央跟地方兩種明顯作為的態度，不管是市府或警察局都要加油了！