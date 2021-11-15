高雄市左營區「崇實安居」社會住宅15日舉行動土典禮。（袁庭堯攝）

高雄市左營區「崇實安居」社會住宅15日舉行動土典禮，行政院長蘇貞昌特地南下致意，高雄市長陳其邁感謝中央大力支持，喊出社宅一萬戶的目標。蘇貞昌叮嚀國家住宅及都市更新中心，成屋設計規畫要再加強，讓社宅真正發揮便利務實的效用。

「崇實安居」社宅共計4棟，為地上14層、地下3層設計，已取得綠建築、智慧建築及耐震標章，可提供859戶一至三房不同格局，讓不同族群都能找到合適的居住空間。另設有店鋪、健身房、日照中心、兒童閱覽室以及社區集會空間，預計4年後完工。

蘇貞昌致詞時表示，禮賓小姐原本曬太陽，他要她們全數改站到陰影下，是細心的小動作。破土典禮前舞龍舞獅表演優異精彩，但可惜擊鼓者距離貴賓太近，聲音震耳欲聾，大家都快受不了，稍嫌美中不足。他講這些的用意，就是在比喻、告訴監造單位社宅「要做就做好」。

蘇貞昌強調，社宅建案應給足停車位，滿足住民之外也能便利周邊。他解釋，自己曾經照顧過老母親，都親自開車載送至醫院看診，深刻明白停車方便與否，將關係到社宅是否真正便利實用，所以他過去很關心新醫療院所建案的停車位是否充足，「這就是規劃！」、「不內行的人說行政院長管車位，其實這是內行」。

蘇貞昌看簡報檔、室內裝潢示意圖後，認為房屋格局、桌椅的稜角不少，當場對國家住都中心喊話，希望比照豪宅，格局、設計再好一點，讓居民住的更安全、安心，「這有什麼困難？只看你有沒有要求」。行政院也將全力協助高雄市興建社會住宅，將興建目標由原來的8800戶提升為1萬戶。

「感謝行政院要五毛，給一塊！」陳其邁表示，「崇實安居」是國家住都中心在高雄市的第一個社會住宅，是中央與地方合作的開端與典範，未來高市府將與國家住都中心密切合作，由高市府負責興建2800戶，都市更新中心協助興建7200戶。高市府目前已有363戶社宅出租，興建中的凱旋青樹及三民中都社宅規劃359戶，2022年將陸續釋出，岡山、大寮、前鎮等地的社宅正進行規劃設計中。加上國家住都中心規劃設計中的基地，預計今年底可完成10案，共5408戶統包施工。

陳其邁保證，高市社宅至少提供40％給弱勢族群居住，設計上秉持健康、安全與便利，以取得智慧建築及綠建築標章為目標，並且依據基地所在區位的需要提供幼兒園、日照中心、社區關懷據點、身障服務據點及社區健身中心等社福設施，將育兒、托老、身心障礙者服務融入社區，以營造在地老化及青壯年安心的高品質居住社區。