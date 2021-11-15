已使用10多年的中市大里區永隆里守望相助隊巡邏車，獲得市府補助購置巡邏汽車，15日舉行交車典禮，大里區長鄭正忠指出，為守護弟兄們添加巡邏時的新尖兵，守護大家的人身安全，一起為社區治安維護共盡一份心力，來創造更美好的宜居台中。

15日的交車典禮，由大里區長鄭正忠主持交車儀式，地方仕紳，地方各級民代及守望相助隊員都到場觀禮，鄭正忠表示，永隆里守望相助隊巡邏車也已使用10多年了，有必要更新，在里長、隊長、市府的努力下，替永隆里守望相助隊，添加新尖兵，讓維持地方治安更有力。

永隆里長林士元表示，感謝市府補助最高24多萬元，福德祠、詠丞建設等等各單位有錢出錢相助，順利購得新巡邏車，另外也很感謝各界支持，全國唯一以里舉辦的跨年晚會，希望能為大家帶來美好的音樂跨年夜。

大里區公所指出，永隆里守望相助隊，迄今已成立14年，目前共有49位隊員共同維護鄰里社區治安；且該里隊於104年加入「臺中市民防總隊村里社區守望相助巡守大隊」，是台中市最早加入巡守大隊之里守望相助隊，也是大里區唯一加入之里隊。

大里區公所表示，今年市政府繼續編列充足預算補助本市守望相助隊汰換巡邏車輛，最主要是希望貫徹媽媽市長盧秀燕強調之理念：守望弟兄們巡邏時的人身安全與社區安全守護同等重要，媽媽市長盧秀燕表示市政府一定會盡全力協助各守望相助隊巡邏車輛的汰舊換新，一起為社區治安維護共盡一份心力，創造更美好的宜居台中。