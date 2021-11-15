台中市南屯區一家服飾店，昨日凌晨遭到2名男子砸店，並朝店內潑灑油漆。（民眾提供）

台中市又發生砸店潑漆暴力事件。2名男子14日凌晨2時許前往南屯區1家服飾店，1人持疑似榔頭凶器破壞橱窗玻璃，另1人朝裡面潑漆；被害女店長在網路PO文說：「台中治安到底怎麼了？誰能夠保護我們這些手無寸鐵的納稅人！」警方強調，據了解店家和同業曾發生糾紛，警方積極追查2嫌的身分中。

警方調查，昨天凌晨2時12分，2名男子到南屯區河南路四段一家服飾店，1名穿淺色帽T男子，持類似榔頭或破窗器砸毀服飾店玻璃窗；另1名頭戴鴨舌帽同夥持白色油漆朝店裡潑灑，過程不到20秒，兩人隨即逃逸無蹤。

女店長在網路PO文說，開店這麼多年請到知名設計師，完成為自己夢想的店，卻被這樣的榔頭、幾桶擦不掉油漆毀了。「作為一個單親媽媽，我不知道該怎麼保護我的小孩，保護我的店、我的員工，只希望大家多多幫我分享；希望盧秀燕市長看到能夠幫幫忙，蔡英文總統，你們都身為女性希望你們能夠看到女性的弱勢族PO群。」

轄區第四警分局指出，警方接獲報案後調閱監視器畫面，發現2名嫌犯是在叫車群組叫白牌車，載他們到服飾店附近，2名男子叫司機在附近等候，2名嫌犯案後再搭原車離開；白牌車司機說不認識2人，也不知道他們下車後去做了什麼事？

警方表示，該服飾店除玻璃被砸毀，裡面的衣服、地板也都沾了不少油漆；據店家向警指稱，最近與同業因競爭發生過摩擦，網站還被人刷負評，懷疑是否與此事有關？警方正擴大調閱監視器，全力追查2名嫌犯身分，全案正由警方積極循線調查偵辦中。