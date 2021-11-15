美國國務卿布林肯上周接受採訪時稱，根據《台灣關係法》，美國對確保台灣有自衛能力作出過承諾；布林肯14日在推特發文稱，美國關注台海和平穩定。中國外交部發言人趙立堅今天（11月15日）在例行記者會中批評美方，40多年來在台灣問題上的表述已經「走樣、走味、倒退」。

趙立堅表示，中方對美方的錯誤言行表示堅決反對，他想強調以下2點：

第一，美方40多年來在台灣問題上的表述已經走樣、走味、倒退，背離了中美建交時美方與中方達成的共識。美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報，這是中美兩國的重要政治共識，也是中美關係的政治基礎。《台灣關係法》也好，「對台六項保證」也罷，純粹是美國國內一些勢力炮製出來的，都與中美三個聯合公報背道而馳，實質上是將美國國內法凌駕於國際義務之上，是非法、無效的。

第二，一段時間以來，民進黨當局和「台獨」分裂勢力推行「去中國化」，搞「一中一台」「兩個中國」，勾連外部勢力大搞謀「獨」挑釁活動，這是台海和平穩定的最大威脅，也是當前台海局勢緊張的根源。

趙立堅強調，中國統一是不可阻擋的歷史潮流。堅持一中原則也是國際社會普遍共識，一切為「台獨」撐腰打氣的行徑，都是對中國內政的干涉，都不利於維護台海和平與穩定。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理台灣問題，以免損害中美關係和台海和平穩定。