防水連接器應用日益廣泛，連接器廠信音(6126)挾技術優勢，順利跨入車用及綠能等領域，信音預估，明年車用相關產品可望成長30%到40%，新能源及醫療可望成長5%到10%，信音表示，明年營收一定會成長，由於車用及新能源產品比重攀升，亦可帶動毛利率成長。

信音今天舉行線上法說會，信音自8年前開始投入研發防水連接器，現已成為國內知名防水連接器供應商，近幾年，防水連接器應用日益廣泛，穿戴式裝置、電動兩輪車、智慧型手機、智慧路燈及智能家居產品因應隨身使用及戶外需求陸續導入防水連接器，帶動防水連接器需求高度成長，信音挾技術優勢，將電源及訊號傳輸防水連接器產品從NB逐步擴大至智能家居、太陽能逆變器、電動自行車/電動摩托車等，成為公司近幾年營運成長主要動能。

信音表示，電子產品技術朝向高頻/高速數位訊號傳輸、高功率大電流/大電壓電源傳輸及高可靠度/嚴苛環境要求發展，公司營運也朝向車用電子/新能源(含醫療)等產業為重點布局方向，並利用大量自動化及模組化，導入智能製造，以提升工廠效能，目前車用部分，歐洲主要車廠均已是公司客戶，電動兩輪車客戶亦涵蓋歐美及印度客戶，雖然歐洲車用客戶因缺料訂單遞延至明年第1季，預估明年車用電子將較今年成長30%到40%，佔營收比重可望從今年10%拉升到13%；若加上新能源及醫療產品明年可望成長5%到10%，佔營收比重約7%，明年車用及新能源產品佔營收比重可望達20%。

在NB/消費性產品/智能家電部分，信音表示，目前看起來，明年NB因商務NB需求成長，預估可以持平到成長5%，消費電子將較今年下滑，至於今年飽受缺料干擾的智能家居產品出貨可望較今年順暢。

信音因客戶受缺料及原物料價格飆漲影響，今年第3季合併毛利率為26.13%，季減0.83個百分點，稅後盈餘為7357萬元，季增29.55%，單季每股盈餘為0.58元；累計前3季營業毛利為8.34億元，年增1.52%，合併毛利率為26.63%，年減3.4個百分點，稅後盈餘為1.81億元，年減7.42%，每股盈餘為1.43元。

就各產品來看，今年前3季NB佔營收比重約57%，智能家居約佔13%，消費性產品約佔12%，車用電子約佔10%，新能源約佔6%。

若就毛利率來看，NB毛利率約25%到35%，智能及消費產品毛利率約20%到30%，車用毛利率約20%到35%，新能源產品毛利率約30%到40%。

信音表示，第4季本業預估與第3季持平，明年營收一定會成長，由於車用及新能源產品比重攀升，亦可帶動毛利率成長，為因應新產品開發及自動化需求，預估明年資本支出預期將較今年增加10%到20%。