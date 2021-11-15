大魯閣(1432)新增運動休閒服務產品線，推出全新都會休閒品牌『福湯岩盤浴』，特聘日本專業岩盤浴設計師，呈現極致日本精緻休閒風格。有別於以娛樂為主的運動休閒品牌，福湯岩盤浴主打『在城市裡就能享受乾式溫泉』的忘憂紓壓，更結合知名SPA品牌泰晶殿打造一站式都會型休憩據點。 大魯閣發言人許俊麒表示，『岩盤浴』在日本又稱為『乾式浴場』，具備與泡溫泉的相同功能外，因為不用泡在泉水內，更能感受爆汗的暢快，位於新竹大魯閣湳雅廣場的福湯岩盤浴共設置5種日式空間搭配3大主題休憩空間超過百席坐臥椅，雙人吊床、個人艙以及超過5000冊藏書閣休息區，打造滿滿日本風格感，創造完美沉浸式偽出國體驗。

大魯閣首家『福湯岩盤浴』會館位於新竹大魯閣湳雅廣場內，斥資逾8000萬元，全區超過500坪，除了搭配SPA品牌『泰晶殿』外，更與商場內日式餐廳結合，創造完美沉浸式偽出國體驗，也成為全台最具特色之一的百貨商場。

大魯閣也開始在台北市尋找合適的地點，以打造第二個『福湯岩盤浴』會館。